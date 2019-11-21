Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler

6 saat önce

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 'ı ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'a ziyaretler, System.String[]

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Tural Genceliyev Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 'ı ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi İbrahim ve Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Genceliyev, Başkan Acar'a farklı alanlarda iş birliği yapmayı umut ettiklerini ifade etti.

Başkan Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından Başkan Acar, konuklarını Kızılcahamam'daki Hocalı Anıtı ve müzesine götürdü.

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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