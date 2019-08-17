Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da ormanlara inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Kızılcahamam'da ormanlara inceleme

43 dakika önce

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, Işık Yangın Gözetleme Kulesinde incelemelerde bulundu.

Kızılcahamam'da ormanlara inceleme, System.String[]
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, Işık Yangın Gözetleme Kulesinde incelemelerde bulundu.
Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki kulede görev yapan çalışanlarla sohbet eden heyet, kulenin gözetleme fonksiyonu ve ekipmanları hakkında bilgi aldı.
Süleyman Acar, Mehmet Pınar, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek
İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 11:20:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da ormanlara inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]