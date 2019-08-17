Kızılcahamam'da ormanlara inceleme
43 dakika önce
Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, Işık Yangın Gözetleme Kulesinde incelemelerde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:37 Kaynak: AA
ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı İngiliz sevgilisini 2 yerinden bıçaklayan firari, İzmir'de yakalandı