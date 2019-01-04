Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Sarıkamış Konferansı Düzenlendi

Kızılcahamam'da Sarıkamış Konferansı Düzenlendi

1 saat önce

İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi tarafından "Tarihimizin Büyük Acısı Sarıkamış'ta Ne Oldu" konulu konferans yapıldı.

Kızılcahamam'da Sarıkamış Konferansı Düzenlendi, System.String[]
İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesi tarafından "Tarihimizin Büyük Acısı Sarıkamış'ta Ne Oldu" konulu konferans yapıldı.


Konferans Yabanabat Cami Kemal Güran Kültür Merkezi'nde düzenlendi.


Konferansa Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Gazi Üniversitesinden gelen Doktor Öğretim Görevlisi Bahattin Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın, selamlama konuşmasının ardından Dr. Bahattin Demirbaş konferans verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Devlet Arşivleri, Sarıkamış, Kızılcahamam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Paralı Poşet Açıklaması: Kullanım Yüzde 50 Azaldı

CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu Karadeniz Bölgesi'nin Lokomotifi Durumunda Olan KETAŞ Firması İflas Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 11:09:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Sarıkamış Konferansı Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]