Kızılcahamam'da Sarıkamış Konferansı Düzenlendi

İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam
Şubesi tarafından "Tarihimizin Büyük Acısı Sarıkamış
'ta Ne Oldu" konulu konferans yapıldı.
Konferans Yabanabat Cami Kemal Güran Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Konferansa Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Devlet Arşivleri
Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Gazi Üniversitesinden gelen Doktor Öğretim Görevlisi Bahattin Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın, selamlama konuşmasının ardından Dr. Bahattin Demirbaş konferans verdi.