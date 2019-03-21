Son Dakika Haberleri: Kızılcahamam'da Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı

Kızılcahamam'da Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı

54 dakika önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Kızılcahamam'da Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Kızılcahamam ilçesinde, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Haftası" etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara fidan dağıtılması amacıyla, belediye binası önünde program düzenlendi.

Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar katıldı.

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda, vatandaşlara 1500 fidan dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA

Ankara, Kızılcahamam, Güncel
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