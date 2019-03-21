Kızılcahamam'da Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı
54 dakika önce
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Kızılcahamam ilçesinde, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğünce "Orman Haftası" etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara fidan dağıtılması amacıyla, belediye binası önünde program düzenlendi.
Programa, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar
, AK Parti
Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar
katıldı.
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği programda, vatandaşlara 1500 fidan dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:47 Kaynak: AA
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