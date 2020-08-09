Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu - Son Dakika

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'den gezmek için Sarıoğlan'a bağlı Ömerhacılı Mahallesi'ne giden İsmail Çoban (38), çocukları Eyüp (14) ve Azra (10) ile Kermelik mevkisinde Kızılırmak'a girdi.

Akıntıya kapılan baba ve çocuklarını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, Eyüp ve Azra'nın cansız bedenlerine ulaştı.

Baba İsmail Çoban'ı bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.