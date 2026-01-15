Kızıltepe\'de Baba ve Oğlu Beyin Kanamasından Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, beyin kanaması geçiren baba ve oğlu hastanelerde 1 gün arayla yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, eski Bahçelievler Mahallesi Muhtarı 80 yaşındaki Mehmet Çiçek, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba Çiçek'in oğlu 55 yaşındaki Mahmut Çiçek de bir süre sonra beyin kanaması geçirerek Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Çiçek, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Oğlu Mahmut Çiçek de bugün hayatını kaybetti.

Çiçek ailesi, 1 gün arayla gelen iki acı haberle yasa boğuldu. - MARDİN