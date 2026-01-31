Kızıltepe\'de Balkonun Çökmesi: 76 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Yenikent Mahallesi'nde Türkiye T. (76), bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.