Kızıltepe'de Çocuk Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde soluk borusuna cisim kaçan çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Körsu Mahallesi'nde oyuncaklarıyla oynayan küçük erkek çocuğu E.K. (4), ailesi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Yapılan ilk kontrolde çocuğun boğazına yabancı cisim kaçtığı belirlendi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla mahalle mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.