Kızıltepe'de Firari Hükümlü Yakalandı

15.01.2026 11:25
Nitelikli dolandırıcılıktan 7 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs, Mardin'de yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 85 bin 820 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 8 ayrı "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 85 bin 820 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, 3-sayfa, Mardin, Suç, Son Dakika

