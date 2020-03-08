Kızıltepe'de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kooperatif kurdu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam'ın başkanlığında 15 girişimci kadın, Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Çilek tohumlarını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toprakla buluşturan kadınlar üretimde 'biz de varız' mesajını verdi.

Organik meyve sebze üretimi yapacak olan girişimci kadınlar, kooperatiflerinin açılışını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdi. Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlık alanındaki seralarda ürünlerini yetiştirecek olan kooperatif üyesi 15 kadın ilk etapta 50 bin çilek tohumunu toprakla buluşturdu. Kızıltepe Belediyesinin finanse ettiği proje sayesinde kadınlar ürettikleri organik ürünleri kuracakları pazarda satacak.



"Tarımsal anlamda güzel projelere imza atmak istiyoruz"

Mezopotamya'nın bereketli topraklarında ilk tohumlarını toprakla buluşturduklarını aktaran Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, "Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Bugün çilek tohumunu ektik. İlk tohumlarımız toprakla buluştu. İlerleyen zamanlarda değişik projelerle inşallah Kızıltepe kadınlarımızın bu güzel topraklarında güneşimizi de kullanarak tarımsal anlamda güzel projelere imza atmak istiyoruz. Dediğim gibi şuanda kadınlarımız çilek tohumlarını toprakla buluşturuyorlar. İnşallah ilk fidelerini alacağız. Tasarladığımız bir projemiz var inşallah onun doğrultusunda ilerleyeceğiz. Meyvelerimizi toplayacağız ve pazarımızı oluşturacağız" dedi.



"Toprağa ilk tohumlarımızı attık"

Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Aslı Gülden Çiçek ise "Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesiyim. Kooperatifimiz resmi olarak kuruldu. Kooperatifimiz 15 tane kadınla beraber kuruldu. Bizler de bugün ilk defa toprağa ilk tohumlarımızı attık" diye konuştu.