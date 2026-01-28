Kızıltepe\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 26 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan, silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, ardından silahların çekildiği ve çevrede panik yaşandığı anlar yer aldı. - MARDİN