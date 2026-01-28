Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Tutuklama - Son Dakika
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Tutuklama

28.01.2026 21:43
Mardin Kızıltepe'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde 26 Ocak'ta iki grup arasında çıkan ve Suud Ç'nin (56) hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlı tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Suud Ç. (56), S.Ç, A.Ç. (54), D.Ç. (52), S.A. (24) ve M.A. (30) silahla yaralanmış, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Suud Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

