Kızıltepe'de Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
43 dakika önce
Kızıltepe'de taşlı sopalı kavga: 3 yaralıMARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kızıltepe
'de taşlı sopalı kavga
: 3 yaralı
MARDİN - Mardin
'in Kızıltepe ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesi eski hükumet konağı arkasında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan kavgada taş ve sopalar kullanıldı. Kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kavganın yeniden alevlenmesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis
olay yeri inceleme alanında çalışma yapmak için alana toplanan vatandaşları biber gazı kullanarak uzaklaştırdı. Kavga ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:54 Kaynak: İHA
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