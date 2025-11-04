Kızıltepe'de Tır Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kızıltepe'de Tır Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Kızıltepe\'de Tır Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
04.11.2025 12:05
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştiren sürcü, kayan tırın altında kalarak öldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiğini değiştirmek isterken kayan tırın altında kalan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 1 Kasım günü Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 33 AT 516 plakalı tırın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Hamza Gümüş (44), kayan aracın altında kalarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gümüş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine oradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

