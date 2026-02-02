Kızıltepe'de Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Kızıltepe'de Yangın: 2 Ölü, 2 Yaralı

02.02.2026 12:16
Mardin Kızıltepe'de çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

İncelemede, Hamit K, Azize K, Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kızıltepe, Güvenlik, Mardin, Güncel, Kaza, Son Dakika

