Son Dakika Haberleri: Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü
Son Dakika Güncel Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü

Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Sezgin Sevici (37), kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilerin evine giderken yolda kendisine engel olmak isteyen kuzeni Barış Sevici'yi (42) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Sezgin Sevici (37), kızını kaçırdıklarını iddia ettiği kişilerin evine giderken yolda kendisine engel olmak isteyen kuzeni Barış Sevici'yi (42) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Evreşe beldesinde meydana geldi. Elinde av tüfeği ile kızını kaçırdığını iddia ettiği akrabası Orhan Sevici'nin evine doğru giden Sezgin Sevici (37), yolda amcasının oğlu Barış Sevici ile karşılaştı. Barış Sevici, kızını kaçıranları vuracağını söyleyen Sezgin Sevici'ye engel olmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış Sevici, göğsünden vuruldu. Yaralanan Barış Sevici, çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Sevici, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Sezgin Sevici, jandarma tarafından gözaltına alındı.


Gelibolu, Evreşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FBI, 93 kadını boğarak öldürdüğünü söyleyen adamı doğruladı: ABD tarihinin en büyük seri katili
Mahkemedeki ifadesinde ağlayınca iyi hal indirimi aldı Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 17:33:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızını kaçıranları vurmaya giderken, engellemeye çalışan kuzenini öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]