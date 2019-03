Kızını Taciz Eden Kişiyi Öldüren Sanık: Savcılığa 50 Defa Geldim, Yalvardım

KAHRAMANMARAŞ'ta kızını taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'i (34) tabancayla vurarak öldüren Kadir I. (47) hakim karşısına çıktı. Mahkemede ağlayarak ifade veren Kadir I., Çetin'in kızını ve kendisini defalarca mesajla taciz ve tehdit ettiğini belirterek, "Savcılığa 50 defa geldim hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım kimse bir şey yapmadı" dedi.Olay, 5 Haziran 2018'de İsmetpaşa Mahallesi Egemenlik Caddesi'ndeki lokantanın ikinci katında meydana geldi. İşyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda Kadir I., kızı Z.I.'yı (24) taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Kadir I. daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Ambulansla hastaneye götürülen Tamer Çetin hayatını kaybederken, olay yerinde gözaltına alınan Kadir I. tutuklandı.MÜEBBET HAPİS İSTENİYOROlayın ardından başlatılan soruşturmada Kadir I. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu Kadir I. ile kızı Z.I., tanıklar ve Tamer Çetin'in ailesinin avukatı katıldı.'KIZIMIN LARININ ALTINA ÇIPLAK KADIN LARI YAPIŞTIRIYORDU'Kadir I. savunmasında, Tamer Çetin'i isteyerek öldürmediğini söyledi. Olayın bu noktaya gelmemesi için çok çaba harcadığını, hukuki yolları denediğini belirten Kadir I., Tamer Çetin'in kendisini arayıp kızını sevdiğini söylediğini, kendisinin de kızının istemediğini belirttiğini kaydederek şöyle konuştu:"Bana, 'Kızınla çekildiğim fotoğrafları arkadaşlarına atarım, Facebook 'a atarım. Google haritaya girip esnaflara atarım' şeklinde şantaj yapmaya başladı. Kızımın fotoğraflarının altına çıplak kadın fotoğrafları yapıştırıyordu. Bu hususta savcılığa şikayette de bulunmuştum. Bana her türlü terbiyesizliğin alasını yapmıştı. Bu konuyu kimse duymasın diye mahkemeye gitmeden gerekli başvurularda bulundum, savcılığa 50 defa geldim, hiçbirinde bir şey yapmadılar. Yalvardım, kimse bir şey yapmadı."'BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'Savunması sırasında ağlamaya başlayan Kadir I., bu işin güzellikle bitmesi için bir alışveriş merkezinde Tamer Çetin'i, kızı, eşi ve kızının arkadaşıyla görüştürdüğünü ifade eden Çetin, "Görüşme sonunda, Çetin yaşadığı İstanbul 'a giderken kızımın peşini bırakmayacağını söyledi. Kızıma uçak biletini atarak geri geleceğini söylemiş, 'Sizi öldürmeye geleceğim' demiş. Maktul yüzünden 45 gün işe gitmedim. Benim sürekli biber gazını, silahımı ve çekicimi yanımda bulunduruyordum. Öldürmemek için elimden gelen her şeyi yaptım. Olay günü lokantaya girdiğimde maktul içinde silah olduğunu düşündüğüm çantasına doğru hamle yaptı. Ben silahı belimden çıkarıp bacaklarına doğru 2 el ateş ettim. Yere düştüğünde bana zarar vereceğini düşünerek çekiçle maktulun ellerine vurdum. Maktul hayattaydı ve kendindeydi. Bu olay göz göre göre gelmiştir. İsteyerek olmadı. Ailemiz ve kızımı korumak için elimden geleni yaptım. Kesinlikle öldürmek kastım yoktu. Olaydan dolayı çok pişmanım, hayatım karardı" dedi.Z.I.: 'ARABAMI SATTIĞIM GÜN SENİN SONUN OLACAK' DEDİTanık olarak dinlenen Kadir I.'nın kızı Z.I. ise arkadaşı Şefika Çetin'in, Tamer Çetin'in kuzeni olduğunu ve onun aracılığıyla tanıştığını ancak bir süre sonra görüşmek istemediğini ilettiğini söyledi. Tamer Çetin'in kendisini takıntı haline getirip tehdit etmeye başladığını ifade eden Z.I., şöyle konuştu:"Bana telefonda ve mesajlarında sürekli 'Senin okul hayatını bitiririm, aileni de bitiririm' şeklinde sözler söyledi. Durumu babama anlattım o da beni haklı buldu ve arkamda durdu. Maktul bu durumu görünce babama 'Madem Z.'nin akasında duruyorsun ya Z.'yi bana vereceksin ya da Z. ile birlikte sende öleceksin. Kaybedecek bir şeyim yok, senin 5 çocuğun var. Z.'yi bana gönder yoksa diğer çocuklarının da ölümünü izleyeceksin' dedi. Sonra telefon hatlarını değiştirdik ama benim fotoğraflarımı kullanarak sosyal medyada açtığı sahte hesap ile numarama ulaştı. Vurulmadan önce bana 'Arabamı sattığım gün, senin sonun olacak. Antep 'ten silah alıp geliyorum sıkacağım, kurşunlar seni konuşturacak' şeklinde mesajlar yazdı."ŞEFİKA ÇETİN: Z.'NİN TELEFONUNDA ÖLÜM MESAJLARI GÖRDÜMTamer Çetin'in amcasının kızı olan Şefika Çetin ise ifadesinde, "Z. bana cep telefonunu gösterdiğinde telefonda ölüm mesajları görmekteydim. Maktul benim kuzenimdir. Ben de telefon numarası olduğu için Z.'ye gönderdiği ölüm tehditlerini içerir mesajları görmüştüm. Biz maktulün ailesini aradık oğlunun normal olmadığını söyledim bir hastaneye yatırılmasını istedim. Benim babam da konuştu. Maktulün ailesinden aldığımız cevap ise 'Ölsün biz de kurtaralım' veya 'Benim oğlum ölümden korkmaz' şeklinde cevaplardı. Olayın iyi bir şekilde sonuçlanması için Kadir amca elinden geleni yapmıştır" diye konuştu.Diğer tanıklar da dinlendikten sonra mahkeme, Kadir I.'nın tutukluluk haline karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma sonunda adliyenin önünde Kadir I.'nın ailesi ve yakınlarıyla birlikte açıklama yapan avukat Kadir Bastırmacı, herkesin başına gelebilecek sıkıntılı bir olayla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Ailesine, kızına zarar gelmesin diye, eşine, çocuklarına zarar gelmesin diye maddi ve manevi her türlü ciddi bir saldırıyı önlemek adına kendini feda eden bir babanın davası bugünkü dava" dedi.- Kahramanmaraş