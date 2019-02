Kızıyla Aynı Anda Yürümenin Mutluluğunu Yaşıyor

ONUR ORHAN - Sakarya 'da uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi sonucu sürüklenerek ağır yaralanan polis memuru Günay Doğdu, 3,5 aylık yoğun tedavi sürecinin ardından 1 yaşındaki kızıyla aynı anda yeniden yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde geçen yıl ekim ayında yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi sonucu sürüklenen ve karşı yönden gelen aracın altında kalarak ağır yaralanan motosikletli yunus timlerinde görevli Doğdu, 3,5 aylık tedavi sonrası sağlığına kavuştu.Boynunda ve vücudunda kırıklar olduğu için felç olma riskiyle karşı karşıya kalan Doğdu, tedavinin yanında eşi, ailesi ve mesai arkadaşlarının da desteğiyle ayağa kalkmayı başardı.Doğdu, bir yaşındaki kızı Elif Göksu ile aynı anda yeniden yürümeye başlamanın mutluluğunu yaşıyor.Görevinden bir süre uzak kalan Doğdu, ekip arkadaşlarının yanına döneceği ve motosikletine kavuşacağı günü iple çekiyor."Hiç pes etmedim"Polis memuru Günay Doğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulama sırasında, cezaevi firarisi bir şüphelinin kullandığı aracın kaçmak için hareket etmesi sonucu sürüklenerek karşı yönden gelen aracın altında kaldığını söyledi.Ağır yaralandığını, iki gün sonra uyandığında hastanede olduğunu anladığını anlatan Doğdu, "Uyandığımda bütün arkadaşlarım yanımdaydı. Tabii ben sağ tarafımı oynatamıyordum. Kollarımda da alçılar vardı. Bir an şaşırdım. Sağlamken güçlü kuvvetliyken kendimi bir anda yatalak buldum. Ondan sonra öğrendim ki ağır bir şey yaşamışız." diye konuştu.Doğdu, ameliyat edildiğini ve fizik tedavi gördüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu süreçte arkadaşlarım moral olsun diye hep yanımda oldu. Hatta sürekli refakatçi olarak hastanede yanımda kaldılar. Gece gündüz yanımdalardı, onların olması bana moral verdi. O an teşkilatımızın ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu gördüm. Yapılanları duydukça gerçekten teşkilatımla gurur duydum. Başta sayın Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya, Asayiş Şube Müdürümüz Tansu Yıldırım, yunus arkadaşlarım, suçluların yakalanmasında müthiş emek gösterdi. Hiçbiri bana olumsuz düşündürtmedi. Yataktayken bile 'Kalk, hadi gidelim, göreve çıkalım' diyorlardı. O kadar iyi insanlar ki gurur duyuyorum hepsiyle. Ben de ailemi, eşimi, çocuğumu düşünerek hiç pes etmedim. Yatakta bile sürekli hareket yapmaya çalışıyordum, ellerimi, kolumu hareket ettirmeye çalışıyordum. Herkesin desteğiyle kısa sürede gelişme gösterdik."Doğdu, kaza sırasında ilk yardımın önemine işaret ederek, bilinçli insanların kazazedeye müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.Kaza sırasında boynunun kırıldığını, bilinçli müdahale olmaması durumunda sakat kalabileceğini dile getiren Doğdu, "Boynumdan aşağısı tutmuyor olabilirdi. Onun için lütfen herkes böyle olaylarda dikkat etsin. Bilinçsiz bir şekilde yaklaşmasınlar. Felç kalma durumum ortadan kalktı, güçsüz olan ayak ve kollarım da fizik tedaviyle şu anda Allah'a şükür iyileşti. Ufak tefek şeyler kaldı, onları da en kısa sürede halledip görevime dönmek istiyorum." diye konuştu."Arkadaşlarımla gurur duyuyorum"Mesleğini çok sevdiğini belirten Doğdu, "Mesleğimi çok özledim. 10. yıldayım, şu ana kadar ne görev verdilerse en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Severek yaptığım bir iş. Birine yardım ettiğiniz zaman, güzel bir şey yaptığınızda insan mutlu oluyor. En kısa zamanda döneceğiz inşallah. Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Yunuslar hep birlik ve beraberlik içinde, teşkilat olarak da öyle zaten." ifadelerini kullandı.Doğdu, mesleğin gereği her an her şeyle karşılaşabildiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:"İşimiz kötü niyetli insanlarla uğraşmak, onları yakalamak. O yüzden hiçbir zaman tedbiri elden bırakmamak lazım. Benimki biraz 'kaderin cilvesi' mi diyelim artık, başa gelen çekiliyor. O yüzden başımıza geldi, böyle bir şey yaşayacakmışız. Ama önemli olan bunu en kısa sürede atlatıp mesleğimize geri dönüp en iyi şekilde hizmet etmek. Tekrar başarılı işler yapmak istiyoruz."Hastane sürecinde bir yaşındaki kızı Elif Göksu'dan ayrı kaldığını dile getiren Doğdu, kızının kendisini yeniden hayata bağladığını söyledi."O olmasa belki süreç daha uzayabilirdi"Kızının büyük bir moral kaynağı olduğunu anlatan Doğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kendi kendime, 'İyi ki hayatta var. O olmasa ne yapardım?' dedim. Belki de daha gevşek davranırdım, süreç uzayabilirdi. Kızım yürüyemiyordu, emekliyordu yeni yeni. Hastaneden çıkıp eve geldim. O zaman ben de doğru dürüst yürüyemiyordum. Duvara tutunup yürümeye başladım. O da duvardan tutup yürümeye başladı. Sonra ellerimi bıraktım, yürümeye başladım, o da aynı şekilde yürümeye başladı. Onunla beraber yürümeye başladık. Ayrı bir mutluluk verdi tabii. Onun yürüyüşünü görmek, eşimin bizi böyle görmesi... Ailece Allah'a şükrediyoruz. Eşimin bu süreçte çok desteği oldu. Tekerlekli sandalyedeydim, engelli bir haldeydim. Her insan, engelli adayı olduğunu hiçbir zaman unutmasın. Öyleyken böyle toparlanma süreci oldu. Şu anda doktorum izin verse gidip çalışırım."Sakarya Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı yunus timleri, 17 Ekim 2018'de Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine 34 NJ 3641 plakalı otomobili durdurmuş, sürücünün kaçmak için aracı hareket ettirmesi üzerine sürüklenerek yaralanan polis memuru Günay Doğdu, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.K. tutuklanmıştı.