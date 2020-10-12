Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor - Son Dakika

Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor

12.10.2020 13:46

- Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki doğa harikası Kızkumu sezon sonuna rağmen hala yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

- Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki doğa harikası Kızkumu sezon sonuna rağmen hala yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki Kızkumu plajına gelen turistler bir dönem plajda bulunan işletmecinin getirdiği sembolik heykelin yanında hatıra fotoğrafı çektirip, denizin üzerinde yürümenin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığı 30-33 derece ile arasında değişirken denize girenlerin de olduğu plaja gelen yabancı turistler Kızkumu'nun çok güzel bir yer olduğunu, burada olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor
Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor
Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor
Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor
Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor
Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor
Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor

Kızkumu Plajı, Marmaris, Orhaniye, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızkumu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor - Son Dakika

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