Son Dakika Haberleri: 'Kızlar ve Oğlanlar', 31 Mayıs'ta İlk Kez Dasdas'a Geliyor!
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'Kızlar ve Oğlanlar', 31 Mayıs'ta İlk Kez Dasdas'a Geliyor!

1 saat önce

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in, geçtiğimiz günlerde prömiyeri gerçekleşen tek kişilik oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar', 31 Mayıs'ta DasDas'ta ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak.

'Kızlar ve Oğlanlar', 31 Mayıs'ta İlk Kez Dasdas'a Geliyor!, System.String[]

Korel'in ilk sahne deneyimi olan oyun, ilk temsilinden itibaren övgü dolu yorumlar almaya başladı.

Rol aldığı televizyon dizileriyle büyük beğeni toplayan ve bu kış bir sinema filmiyle de izleyici karşısına çıkan Bergüzar Korel, Craft Tiyatro'nun yeni oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar' ile ilk kez sahneye çıkıyor. Dennis Kelly'nin kaleme aldığı, Hira Tekindor'un çevirisine imza attığı ve İbrahim Çiçek'in yönettiği oyun, 31 Mayıs'ta DasDas'ta ilk temsiliyle sahnede olacak.

Güzelliğin, aşkın, çocuğun, evin, paranın ve en önemlisi başarının değerini anlatan oyun, seyircilere "Gerçekten en sevdiklerin giderken güçlü kalabilir misin?" sorusunu soracak ve kendi içinde cevabını arayacak.

Korel'in etkileyici performansıyla şimdiden övgü dolu yorumlar aldığı 'Kızlar ve Oğlanlar', hikayesiyle tiyatroseverleri güldürdüğü kadar yer yer gözyaşları içinde de bırakacak.

31 Mayıs'taki temsiline ait biletlerin kısa sürede tükendiği 'Kızlar ve Oğlanlar', Anadolu Efes'in katkılarıyla 15 ve 17 Haziran tarihlerinde yeniden DasDas'ta izleyicilerle buluşacak.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:14 Kaynak: Bültenler
Bergüzar Korel, DasDas, Güncel
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