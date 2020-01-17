Kızlarına uyuşturucu sattıran baba tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kızlarına uyuşturucu sattıran baba tutuklandı - Son Dakika

Kızlarına uyuşturucu sattıran baba tutuklandı

6 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki evinin önünde 2 kızına uyuşturucu madde bonzai sattırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan Y. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızlarına uyuşturucu sattıran baba tutuklandı, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesindeki evinin önünde 2 kızına uyuşturucu madde bonzai sattırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Erkan Y. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda, Erkan Y.'nin Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, kızları 16 yaşındaki H.Y. ile 17 yaşındaki N.Y.'ye bonzai sattırdığını tespit etti. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen polis, Erkan Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 33 gram bonzai ve bonzai satımından elde edildiği öne sürülen 2 bin 33 TL ele geçirildi.

Erkan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklandı. Kızlar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burdur Belediye Başkanı, sigarayı bırakan personele çeyrek altın verecek
İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:10:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kızlarına uyuşturucu sattıran baba tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]