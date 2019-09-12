KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "(Girne'deki patlama) İlk belirlemeye göre can kaybı yok,...
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KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "(Girne'deki patlama) İlk belirlemeye göre can kaybı yok, patlamanın şiddetiyle kırılan camlardan yaralanan var."
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:50 Kaynak: AA
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: "( Girne'deki patlama) İlk belirlemeye göre can kaybı yok, patlamanın şiddetiyle kırılan camlardan yaralanan var."
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