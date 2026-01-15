KKTC Başbakanı Üstel\'den Hayat Pahalılığı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı" uygulaması konusunda muhalefetle beraber hareket edilmesi gerektiğini, komiteye girecek isimleri bildirmeleri halinde yasal düzenlemenin Genel Kurul'dan geçirilebileceğini belirtti.

TAK'ın haberine göre, hükümetin 2022-2026 dönemindeki proje ve icraatlarının kamuoyu ile paylaşıldığı "Halka Hizmet Yolunda Dört Yıl" başlıklı basın toplantısında, Başbakan Üstel ve bakanlar basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda değişiklik yapılacak

Yakın zamanda yapılacak seçimlere ilişkin bir seçim yasası çalışması olup olmadığına dair soru üzerine Üstel, hükümet olarak görüşlerinin net olduğunu söyleyerek, "Hiçbir zaman erken seçimden kaçmadık. Kaçmayız da." dedi.

Dünyada, yakın coğrafyada ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşanan olumsuz gelişmelere işaret eden Üstel, bu kadar sorun arasında ve halkın icraat beklediği bir dönemde, yapılması gerekenin halka hizmet vermek olduğunu vurguladı.

Üstel, önlerinde yerel seçim, genel seçim ve yargı sürecinin başlattığı çalışmayla referandum olmak üzere üç seçim olduğunu, hükümetin bunun çalışmalarını yaptığını aktardı.

Seçim sistemindeki karma oy nedeniyle birçok oyun yandığını ve oy kaybı yaşandığını ifade eden Üstel, bu kapsamda Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda değişiklik yapılacağına işaret etti.

Üstel, tüm partilerle görüşerek düzenlemenin Cumhuriyet Meclisi'nde ele alınacağını dile getirerek, "Karma oyu geçirip, ondan sonra da seçim tarihini açıklayıp, yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Meclisi hep topladık, yasaları geçirdik"

Parti içi eleştirilere ilişkin soruya da yanıt veren Üstel, Meclis'in toplanmaması gibi bir durumla karşılaşmadıklarını, yasaları geçirdiklerini ve çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

Üstel, Ulusal Birlik Partisinde (UBP) "demokrasi zenginliği" olduğunu, parti içinde görüşmelerin yapılabildiğini, parti disiplinine aykırı bir durumda ise çekinmeden gerekenin yapılabileceğini söyledi.

"Güçlü bir şekilde partimin başındayım"

Kendisine yakın çevrelere ilişkin son iddialara ve yargı süreçleri kapsamında bir istifanın düşünülüp düşünülmediği sorusu üzerine Üstel, "Ben güçlü bir şekilde partimin başındayım. Halka hizmet vermeye devam ediyorum." diye konuştu.

Üstel, "hukuk devleti" vurgusu yaparak, bu çerçevede hareket edildiğini ve soruşturması devam eden kişilere ilişkin gereğinin yapıldığını kaydetti. Başbakan Üstel, ülkede biriken sorunların kısa vadeli hükümetlerden kaynaklı olduğunu da ekledi.

Meclis Başkanı'nın hükümet toplantısına katılması

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in toplantıda bulunmasına yönelik eleştiriler üzerine Başbakan Üstel, Öztürkler'in "protokol" çerçevesinde yanlarında bulunduğunu kaydetti.

Öztürkler ise davete icabet ettiğini, diğer siyasi partilerden davet gelmesi halinde onlara da katılacağını belirtti. Öztürkler, bunun yanında, hükümetin dört yılının bir buçuk yılında İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını, birçok projede imzası bulunduğunu hatırlattı.

"Az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı"

"Az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı" uygulamasına ilişkin soruya yanıt veren Üstel, söz verdiği üzere yasanın hazırlanıp Meclis'e götürüldüğünü ancak komiteden geçirilemediğini; muhalefetin, sendikaların ve kendi içlerinden bazı isimlerin buna karşı çıktığını belirtti.

Üstel, bu konuda Meclis'te iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydederek, komiteye girecek isimlerin bildirilmesi halinde komitenin kurulup düzenlemenin Genel Kurul'dan geçirilebileceğini ifade etti, ancak ana muhalefetin komiteye girecek isimleri bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Üstel, söz konusu düzenleme gerçekleşmezse Maliye Bakanı'nın "başka yeni açılımları" olacağını da kaydetti.