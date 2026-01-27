KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Verimli Görüşme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptığı görüşmenin çok verimli geçtiği bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Cuellar ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erhürman ve Cuellar, son üçlü görüşmeden bu yana yaşananları ve Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) ilişkin tıkanıklıkları ele aldı.

Erhürman, Cuellar'a, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından genişletilmiş gayri resmi 5+1 toplantıya ilişkin değerlendirmelerinin ve KKTC'nin metodoloji önerisine yaptığı atfın yerinde olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, ortada bir çözüm iradesi bulunması halinde, öncelikle bu amaca yönelik atmosferin oluşturulması için iyi niyetli ve yapıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının bu yönde hazır olduğunu aktardı.

Görüşmede Erhürman, 2017 yılında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde düzenlenen konferansın "çöküşünden" bu yana süren durgunluğun, son liderler toplantısının ardından müzakere masası dışında yaşanan gelişmelerin ve söz konusu toplantıda uzlaşılan başlıklara ilişkin adımların atılmamış olmasının, çözüm ikliminin oluşturulması için Ada'da yapılması gerekenleri kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.

"Yeni geçiş kapıları açılması konusunda dahi anlaşamayan iki lider, Kıbrıs sorununu nasıl çözecek?" düşüncesinden Kıbrıslı Türkleri ve Rumları uzaklaştırmak için yapılması gerekenlere dikkati çeken Erhürman, yarınki görüşmede bu konularda adımlar atılmasını umduğunu ve bunun için hazır olduğunu vurguladı.