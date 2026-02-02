KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Kıbrıs Sorununu Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Kıbrıs Sorununu Vurguladı

02.02.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erhürman, Kıbrıs sorununu çözme hedefiyle güven oluşturucu önlemler ve ortak başkanlık gerekliliğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Hep söylüyoruz. Bizim nihai hedefimiz Kıbrıs sorununun çözülmesidir" ifadelerini kullanarak, "Herhangi bir yapı kurulacaksa Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların belli dönemlerle o yapıya başkanlık edebileceğinin güvence altına alınması lazım" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göreve gelmesinin ardından geçen 100 gün sonra "Cumhurbaşkanlığı'nda 100 Gün" başlıkla basın toplantısı düzenledi. Erhürman, cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk 100 gününde kurulan çalışma birimleri, yürütülen diplomatik temaslar ile görüşmeler, ziyaretler ve etkinliklere ilişkin detayları paylaştı. Erhürman, güven oluşturucu önlemler konusunun Cenevre'de ya da New York'ta 5 artı 1 düzeyinde ele alınmasının anlamlı olmayacağını, bu konular için buraların fazla üst düzey olduğunu kaydederek, "Güven oluşturucu önlemler konusunda belli sonuçlara Lefkoşa'da ulaştıktan sonra 5 artı 1'e gidilmeli" dedi.

Erhürman, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aslında vurguladığımız bir noktaydı. 5 artı 1 hiçbir şekilde kaçacağımız bir toplantı formatı değil. Hangi toplantı söz konusu olursa katılırız. Ama bize göre doğru olan en azından masaya konulmuş güven oluşturucu önlemler konusunda belli sonuçlara Lefkoşa'da ulaştıktan sonra 5 artı 1'e gitmek, dolayısıyla 5 artı 1'in sonucunda da birtakım olumlu gelişmelerin açıklanmasına fırsat vermektir. Bu pozisyonumuzu koruduk" ifadelerini kullandı.

Üç ay içerisinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde üç ayrı toplantı yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erhürman, bu toplantıların ilkinde 4 maddelik metodolojiyi ve 10 maddelik güven oluşturucu önlemler paketini masaya koyduklarını kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi'ni ziyaret ettiklerini hatırlatan Erhürman, hellimin tescili konusunda bir sözleşme imzalanması, Metehan Sınır Kapısı'ndaki kabin sayısının 7'ye çıkarılması, Bostancı ve Derinya kapılarında da seyrüsefer çıkarılması konularını da masaya götürdüklerini anlattı. Erhürman, bu konularda ocak sonuna kadar sonuç alınacağı taahhüdünü aldıklarını sözlerine ekledi. Metehan'daki kabin sayısının yediye çıkarıldığını aktaran Erhürman, Metehan'daki yol genişletme çalışmasının devam ettiğini, Bostancı ve Derinya kapılarında seyrüsefer çıkarılmaya henüz başlanmadığını ve hellimle ilgili imzalanması gereken sözleşmenin de henüz imzalanmadığını belirtti.

"Bizim bununla herhangi bir siyasi amaç gütmediğimiz de aslında son derece açık"

Erhürman, 31 Ocak itibarıyla tamamlanacağı öngörülen bazı noktaların hala halledilmemiş olmasını olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi. Bunlar dışında 14 yaş altı (U14) çocukların dostluk maçları yapabilmesi için adım atılması konusunun da önerileri arasında olduğunu söyleyen Erhürman, "Bu öneriyle ilgili nedense çok tartışma çıktı. Neydi derdimiz? Derdimiz, iki topluma, iki halka mensup çocukların bir spor müsabakasında, dostluk maçında ya da dostluk turnuvasında bir araya gelmesiydi. Bizim bununla herhangi bir siyasi amaç gütmediğimiz de aslında son derece açık. Ama maalesef bu konudaki önerimiz de kabul görmedi" dedi.

"Çözüme uygun bir atmosfer oluşturmaya ihtiyaç var"

Crans Montana'dan bugüne 8 senede Kıbrıs sorunu konusunda anlamlı denilebilecek bir görüşme süreci yaşanmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, "Hep söylüyoruz. Bizim nihai hedefimiz Kıbrıs sorununun çözülmesidir" dedi.

BM raporlarında da denileni söylediklerini, çözüme uygun bir atmosfer oluşturmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Erhürman, bunun gerçekleşmesi ile 5 artı 1'den olumlu bir havayla kalkılabileceğini anlattı. Erhürman, gerek 4 maddelik metodoloji, gerek 10 maddelik güven oluşturucu önlemler paketi, gerekse yeni kapıların açılması önerilerinde temel hedeflerinin sonuç almak olduğunu vurguladı. Erhürman, dört konu dışında şu ana kadar herhangi bir konuda ilerleme sağlanmadığını da aktardı. Siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık konularının güvence altına alınmasının önemine vurgu yapan Erhürman, "Herhangi bir yapı kurulacaksa ve orada siyasi eşitlik olacaksa, o yapının iki bileşeni olan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların belli dönemlerle o yapıya başkanlık edebileceğinin güvence altına alınması lazım" dedi.

Erhürman, "Sayın Guterres'in de dediği gibi bu defa farklı olmalıdır. Peki bu defa farklı olacaksa ne olacak fark? Biz de kendi önerilerimizi geliştirdik ve dedik ki bu defa farklı olacaksa en azından metodolojinin baştan belli olması lazım. Kurallar nedir koyalım, usuller nedir koyalım. Ondan sonra esasa geçelim ve içeriği konuşalım. Şimdi geldiğimiz nokta bu" ifadelerini kullandı.

"Arzu ettiğimiz noktada değiliz ama daha üç ay oldu"

Cumhurbaşkanı Erhürman, son toplantıda Rum lider Hristodulidis'in yeni geçiş noktalarını da kapsayan beş maddelik öneri getirdiğini söyleyerek, bunların da güven oluşturucu önlemlere ilişkin olduğunu belirtti. Hristodulidis'in önerileri arasında New York'tan beri masada olan haritada bulunmayan Erenköy'ün de bulunduğunu aktaran Erhürman, bu şekilde uzlaşma açısından güçlük oluşturan bir şey ortaya çıktığını söyledi. Erenköy konusunun üçüncü üçlü görüşmede masaya getirilmesini eleştiren Erhürman, "Dolayısıyla bu anlamda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Ama şunu da gerçekten gönül rahatlığıyla söylüyorum. Daha üç ay oldu. Bu üç ay içerisinde elbette birtakım anlaşmazlık noktaları öne çıkacaktır. Bu işler yavaş yavaş çözülür. Ben de bu süreçlerin içerisinde çok yer almış biri olarak bunu çok yakından bilirim" ifadelerini kullandı.

"Üç garantör ülkenin de 'evet' diyeceği bir çözüm üretmek durumundasınız"

Türkiye ile ilişkilere de değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs sorunuyla ilgili sürecin Türk yetkilileriyle istişare içinde yürütüldüğünü belirterek, "Bunun böyle olacağını zaten seçimden önce de söylemiştik. Şu gerçeklik ortadadır. Herkes de bunu bilir. Bu ülkede eğer çözümü gerçekten istiyorsanız, o zaman şunu bilirsiniz; bu çözümde evet iki lider var, üç de garantör ülke var. Dolayısıyla üç garantör ülkenin de 'evet' diyeceği bir çözüm üretmek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldiklerini kaydederek, bu görüşmelerde Kıbrıs sorunu, güven oluşturucu önlemler ve karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakkı gibi konuları görüştüklerini belirtti.

"18 çalışma birimi faaldir"

Cumhurbaşkanlığı'nın yalnızca Kıbrıs sorunu ile ilgili bir makam olmadığını vurgulayan Erhürman, 18 çalışma biriminin faal olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Kamu Yönetimini İzleme ve Yurttaş Şikayetlerini Değerlendirme Birimi'ne 100 gün içinde 119 talep veya şikayet geldiğini, 58'inin sonuçlandığını, 18'inin hukuken yerine getirilemeyecek talepler olduğu için olumsuz sonuçlandığını, 43'ünün ise inceleme aşamasında olduğunu anlattı.

"Kıbrıs Türk halkının dünyadaki bilinirliği meselesiyle ilgili ekstra çaba ortaya konacak"

Erhürman, "Bu beş yıllık süreyi Kıbrıs Türk halkı açısından bir yeniden doğuş dönemi olarak kullanmak ve bunun gereklerini yerine getirmek niyetindeyiz. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bu yöndedir, bu yönde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Şeffaflık için her 100 günde bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Erhürman, "Kamuoyuyla karşılıklı alışverişi korumak, sürdürmek istiyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dış Politika, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Kıbrıs Sorununu Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran’a gelen son teklif bomba İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Epstein dosyasında yeni perde Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı
Juventus’tan Icardi için resmi açıklama Juventus'tan Icardi için resmi açıklama
ABD’de şiddet bitmiyor Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar ABD'de şiddet bitmiyor! Arabanın camını kırarak gözaltına aldılar
Saldırıya hazırlanan İran, ABD’ye bu görselle meydan okudu Yer verilen ayet dikkat çekici Saldırıya hazırlanan İran, ABD'ye bu görselle meydan okudu! Yer verilen ayet dikkat çekici
Fenerbahçe, Sidiki Cherif’i kiraladı Transfer videosundaki sözlere dikkat Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i kiraladı! Transfer videosundaki sözlere dikkat
Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı Josef de Souza, Beşiktaş yönetimine önerdiği futbolcuyu açıkladı
Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10’a yükseldi Katliam gibi kazada can kaybı sayısı 10'a yükseldi
Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş

19:41
İlk fotoğraf geldi Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
İlk fotoğraf geldi! Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YPG’ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'ye açık uyarı: Bir an önce anlaşmanın gereklerini yerine getirmeli
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
18:20
Epstein’dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu gözaltına alındı
Epstein'dan hamile kaldığı iddia edilen Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu gözaltına alındı
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 20:03:30. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Kıbrıs Sorununu Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.