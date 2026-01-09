KKTC'de 2026 Asgari Ücret Belirlendi - Son Dakika
KKTC'de 2026 Asgari Ücret Belirlendi

09.01.2026 23:03
KKTC'de 2026 yılı asgari ücreti net 52 bin 738 TL olarak belirlendi. Toplantı sonrası açıklandı.

(ANKARA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2026 yılının ilk net asgari ücreti 52 bin 738 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Lefkoşa'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda üçüncü kez toplandı. Toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücret kararının oy çokluğuyla tavsiye niteliğinde belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu'na iletileceğini söyledi. Buna göre saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL ve aylık net 52 bin 738 TL şeklinde yeni ücret tarife belirlendi.

KKTC'de 2025 yılında net 44 bin 546 TL olan asgari ücret, yeni yılla birlikte net 52 bin 738 liraya yükselmiş oldu.

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 2026 Asgari Ücret Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: KKTC'de 2026 Asgari Ücret Belirlendi - Son Dakika
