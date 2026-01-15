KKTC'de Akıllı Ulaşım Projesi Başlıyor

Radarsan'ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Serhat Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlediği basın toplantısında, "Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın faaliyetleriyle birlikte Savunma Sanayi Başkanlığımızın ortak projesi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizde akıllı ulaşım projemizi devreye alıyoruz" dedi.

Radarsan'ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Serhat Doğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlediği basın toplantısında, yarın itibarıyla devreye girecek yeni nesil hız tespit kameraları ve akıllı ulaşım projesine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Başkent Lefkoşa'da açıklama yapan Doğan, "Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'nın faaliyetleriyle birlikte Savunma Sanayi Başkanlığımızın ortak projesi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizde akıllı ulaşım projemizi devreye alıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı Yardımcımızın teşrifleriyle birlikte burada tüm sistemler devrede olmuş olacaklar" dedi.

Hedef, ölümlü kazaları en aza indirmek

Projenin ana amacının trafik kazalarına bağlı can kayıplarını azaltmak olduğuna dikkat çeken Doğan, "Projenin genel çerçevesi akıllı ulaşım. Bununla birlikte aslında temel hedefimiz ölümlü kaza oranlarını burada minimum seviyeye indirebilmek. Hatta neredeyse bunu sıfırlayabilmek. Çünkü baktığımız zaman geçmiş yıllara yılda 50'den fazla canımızı, burada Kuzey Kıbrıs'ımızda maalesef kaybediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) istatistiklerine baktığınız zaman da 15-29 yaş arasında genç nüfusun dünyada birincil ölüm nedeni tamamen aşırı hız kaynaklı kazalar" şeklinde konuştu.

Teknoloji ve sosyal farkındalık bir arada yürütülecek

Yeni sistemlerin yalnızca teknolojik bir yatırım olmadığını ifade eden Serhat Doğan, "Burada devreye alınan sistemler sayesinde bunun önüne geçmeyi planlıyoruz. Tabii ki bu sadece sistemlerle, teknolojiyle olacak bir konu değil. Buna ek olarak teknolojinin yanı sıra burada sosyal sorumluluk, farkındalık, sürücülerin daha bilinçli hale getirilmesi için de farklı farklı çalışmalarla birlikte bu süreci yönetiyor olacağız" ifadelerini kullandı.

150 yerli ve milli sistem hibe edildi

KKTC'de hibe edilen 150 adet yeni nesil sistemin stratejik önemine değinen Serhat Doğan, bu sistemlerin yerli ve milli teknolojiyle üretildiğini vurguladı. Radarsan'ın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Serhat Doğan, "Kuzey Kıbrıs'ımıza hibe edilen bu 150 tane sistemin bir önemi daha var. Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde üretilen Türkiye'nin kendi yerli ve milli sistemleri artık burada yer alarak daha önce yer alan ithal sistemlerin değiştirilmesine, ayrıca arka tarafta merkezi yazılım gibi bağımlılığımızın olduğu, yıllık maliyetlerinin olduğu lisans ücretlerini ortadan kaldırmaya, en kritiği de Kuzey Kıbrıs'ımızın bu alanda teknoloji anlamında bağımsızlığını sağlamak için çok ciddi katkı sağlayacaklar" diye konuştu.

Fiziksel yapay zeka teknolojileri kullanılacak

Proje kapsamında geliştirilen teknolojilerin dünya genelinde kullanıldığını belirten Serhat Doğan, "Bu kapsamda geliştirilen fiziksel yapay zeka teknolojileri, sistemler dünyanın her yerinde bizim sistemlerimiz kullanılıyor. Bunu burada uygulamak da teknolojik anlamında da Kıbrıs'ımızda gerçekten başka bir hale taşımak için çok keyifli olacaktır diye inanıyoruz" dedi.

KVKK ve kişisel verilerin korunması vurgusu

Yeni nesil hız tespit sistemlerinde kişisel verilerin korunmasına büyük önem verildiğinin altını çizen Doğan, "Sistemlere baktığınız zaman aslında dünya genelinde bu sistemlerin hepsinde KVKK kuralları, kişisel verilerin koruma kuralları her zaman için geçerlidir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta da burada uygulanacak sistemlerin hepsinde sürücülerin yanlarındaki kişilerin de bloklanarak sadece sürücülerin görülebileceği ve cezalar bu şekilde aşırı hız durumunda ortaya çıkan cezalar bu şekilde iletiliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Uyarı levhaları öncelikli olacak

Sistemlerin kurulacağı noktalarda mutlaka uyarı levhalarının bulunacağını söyleyen Doğan, "Buna ilk olarak sistemlerin öncesinde mutlaka uyarı levhaları var. Avrupa'daki yapılan uygulamalarda genelde sürücüler olarak siz sahada belirlenen hız kurallarına riayet etmek zorundasınız ve önünde herhangi bir uyarı levhası olmaz. Ama hem ülkemizde Türkiye'de hem de burada kardeş ülkemizde bu sistemlerden önce mutlaka uyarı levhaları var. Çünkü bu sistemlerin buraya konulmasının birinci amacı cezalandırmak değil. Aksine yaşanan bu ölümlü kazaları ve bu kazalarda hayatını kaybedenlerin ailelerinin gördüğü o çok acı senaryoları, tabloları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da mutlaka yine iyi niyetli tüm güvenlik birimlerimizle birlikte bunları öncü uyarı levhalarla da bildiriyor olacağız" şeklinde konuştu.

Yarın lansman yapılacak

Serhat Doğan, "Yarın itibariyle de sistemlerin lansmanlarıyla artık tamamen, fiilen hayatta olacaklar" dedi. - LEFKOŞA