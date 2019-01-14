KKTC'de İki Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollardan girmeye çalışan iki düzensiz göçmen yakalandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ne (KKTC
) yasa dışı yollardan girmeye çalışan iki düzensiz göçmen yakalandı.
KKTC polisi, Gazimağusa
Limanı'na gelen bir yük gemisine şüphe üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, gemide bulunan boş bir mazot deposu içinde ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriyeli iki düzensiz göçmen tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:07 Kaynak: AA
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