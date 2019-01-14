Son Dakika Haberleri: KKTC'de İki Düzensiz Göçmen Yakalandı

KKTC'de İki Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollardan girmeye çalışan iki düzensiz göçmen yakalandı.

KKTC'de İki Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollardan girmeye çalışan iki düzensiz göçmen yakalandı.

KKTC polisi, Gazimağusa Limanı'na gelen bir yük gemisine şüphe üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, gemide bulunan boş bir mazot deposu içinde ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriyeli iki düzensiz göçmen tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:07 Kaynak: AA

Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Güncel
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