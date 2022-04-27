KKTC'de Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra, çok sayıda kişinin katıldığı programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, teravih ve tesbih namazları kılındı.

Öte yandan, Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Hala Sultan Camisinin Revak bölümünde Kutsal Emanetler Fotoğraf Sergisi açıldı.