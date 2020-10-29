KKTC'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

KKTC'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

29.10.2020 00:21
KKTC'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve KKTC Din İşleri Dairesi iş birliğiyle düzenlenen, TRT 1 ve Diyanet TV'de canlı yayınlanan Mevlid-i Nebi programına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşam namazı sonrası, sosyal mesafe kuralına uyularak başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve İslam alemi için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada, "Hazreti Adem'den beri hakikatin öncüsü bütün peygamberlere ve bilhassa getirdiği değerlerle insanlığın ufkunu aydınlatan, sünnetiyle bizlere rehberlik eden sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Dünyanın her yerinden, ekranları karşısında yüreğinde peygamber aşkı ve dilinde salat-u selamla bu mübarek gecemize iştirak eden bütün kardeşlerimizden Rabbim hoşnut ve razı olsun." ifadelerini kullandı.

14 asır önce yeryüzünde, haksızlık ve adaletsizliğin hayatı esir aldığı, insanlığın yolunu ve yönünü büsbütün kaybettiği karanlık bir dönem yaşandığını hatırlatan Erbaş, "İşte böyle bir zamanda, Peygamber Efendimiz adeta insanlığın yeniden doğuşunun bir muştusu olarak dünyayı teşrif etti. İnsanlık, onun rehberliğiyle hakikate ve hidayete erişti. Onun örnekliğiyle merhametle, sevgiyle, saygıyla, şefkatle tanıştı." dedi.

Erbaş, son zamanlarda, dünyanın yeniden bir cahiliye girdabına doğru sürüklendiğinin altını çizerek, savaş ve zulümlerin yine yeryüzünün huzur ve barışına kastettiğini belirtti.

"Birtakım gruplar, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e saldırmaktadır"

Son zamanlarda yaptıkları açıklama ve yayınlarla İslam'ı ve Hazreti Peygamberi hedef alanların olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Aklını ve vicdanını kaybeden birtakım kişi ve gruplar, insanlığın kurtuluş umudu olan İslam'a ve Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize saldırmaktadır. Bugün özellikle Avrupa'da ahlaktan, insaftan, edepten yoksun bir şekilde İslam'ın muazzez elçisine dil uzatıldığına şahit olmaktayız. Sorumsuz ve basiretsiz söylemlerle camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz, ırkçı terör gruplarının hedefi haline getirilmektedir. Açıkça ifade edeyim ki bu tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Batı'nın, en temel insani değerleri yitirdiğinin bariz bir göstergesidir."

Başkan Erbaş, bu yıl Mevlid-i Nebi münasebetiyle "Peygamberimiz ve Çocuk" konusunu etraflıca ele aldıklarına işaret ederek, "Çocuklarımız Allah'ın bize emaneti, dünyanın neşesi, hayatın bereketi, neslin devamı ve geleceğin teminatıdır." diye konuştu.

Program sonrası, camiye gelen vatandaşlara yemek ikram edildi.

Mevlit Kandili, Kıbrıs, Asker, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

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