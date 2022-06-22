Son dakika haberleri | KKTC'deki orman yangınıyla mücadele devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | KKTC'deki orman yangınıyla mücadele devam ediyor

22.06.2022 13:10

Son dakika gündem haberi: - KKTC'deki orman yangınıyla mücadele devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde dün şiddetli bir şekilde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

- KKTC'deki orman yangınıyla mücadele devam ediyor

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde dün şiddetli bir şekilde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KKTC'de dün ilk olarak Lefke'ye bağlı Yedidalga köyünde başlayan ve Angolem köyüne sıçrayan yangın, Türkiye'den gelen 2 helikopter ve Sivil Savunma ekibi ile birlikte kontrol altına alınmıştı. Dün yerel saatle 14.00 sıralarında İskele'ye bağlı Kantara Tatlısu'ya ait Mersinlik Deresinde "Elma Bahçesi" olarak bilinen bölgede, 3'üncü bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürme çalışmaları 1 gündür devam ediyor. Yangına helikopter, polis, itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve iş makineleri ile müdahale ediliyor.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopterle devam edildiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını aktardı. Bakan Oğuz, bu sabah 2'si BM Barış Gücü'nden, 1'i de Türkiye'den olmak üzere 3 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan yangının kuzey ve güney doğu yönünde ilerlediği belirtilirken, yangın nedeniyle Mersinlik köyünün tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | KKTC'deki orman yangınıyla mücadele devam ediyor - Son Dakika

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