KKTC Ekonomi Bakanı Rize'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

KKTC Ekonomi Bakanı Rize'de

14.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amcaoğlu, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na katılmak üzere Rize'yi ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'a ziyarette bulundu.

Yarın düzenlenecek Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na katılmak üzere kente gelen Amcaoğlu, Vali Baydaş ile makamında görüştü.

Şeref defterini imzalayan Amcaoğlu, daha sonra Vali Baydaş'la fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Amcaoğlu, AA muhabine yaptığı açıklamada, Uluslararası Ayder Enerji Forumu'na katılmalarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC'nin 3 bin 355 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip küçük bir ülke olduğunu belirten Amcaoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak 17. Türk devleti olma vasfıyla Türkiye Cumhuriyeti ile et ve tırnak noktasında hayatını idame ettirme şansıyla birlikte var olma mücadelesi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji ile ilgili atması gereken adımları, planlamalarını bu toplantıda daha net bir şekilde konuşabilme şansı elde etmek, paydaşlarımızla, çok değerli katılımcılarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirmek adına fikirleri masaya yatırabilmek bizim için çok önemli. Türk milletinin bağrında yetişen bir çiçek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 454 yıllık bir mazisi var Kıbrıs Adası üzerinde. Türk insanının ve o 17. devleti olması vasfıyla bu birlikteliği ve süreci her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkilileriyle birlikte omuz omuza yürümek en büyük temennimiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Enerji, Rize, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Ekonomi Bakanı Rize'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:16:50. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC Ekonomi Bakanı Rize'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.