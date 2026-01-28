KKTC Lideri Erhürman: Görüşme Yararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KKTC Lideri Erhürman: Görüşme Yararlı

KKTC Lideri Erhürman: Görüşme Yararlı
28.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ve BM temsilcisi ile görüşmeyi yararlı buldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yaptıkları üçlü görüşmeyi "yararlı" olarak tanımladı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Erhürman, Hristodulidis ve Cuellar ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Liderler görüşmesinin "yararlı" geçtiğini belirten Erhürman, Hristodulidis'in toplantıda sunduğu beş maddelik öneri metni hakkında "Beş maddenin içerisinde bugüne kadar bilmediğimiz, yeni bir şey yok. Daha önceki toplantılarda parça parça gündeme getirdiği şeyler beş maddenin içerisinde sıralanmış durumda." dedi.

Liderlerin bir araya gelmesi önerisi

Erhürman, görüşmenin sonunda bir öneride bulunduğunu kaydederek, "Maria Angela Cuellar'ın burada olmadığı zamanlarda da liderlerin bir araya gelmesi önerisi yaptım. Hristodulidis de 'İyi olur, iki hafta içerisinde böyle bir şey ayarlayalım' dedi." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve diplomasinin her zaman iyi olduğunu vurgulayan Erhürman, toplantıya ilişkin "Çok verimli bir toplantı yapmış olduğumuzu söyleyemem ama verimli değil 'yararlı' kelimesini kullanabilirim, birbirimizi daha fazla dinleme olanağı bulduk." dedi.

Erhürman, siyasi eşitlik başlığında etkili katılımın ve dönüşümlü başkanlığın prensip olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Metodoloji olarak ilkeler, usuller kabul edilmeli, bunlar kabul edilmeden esasa geçilmemeli." diye konuştu.???????

"Bir usule ihtiyacımız var"

"Dört maddenin dördünün de kabul edilmesini şart koşuyor muyuz, yoksa pazarlık konusu mudur bu?" sorusu üzerine ise Erhürman, şunları kaydetti:

"Biz ön şart kavramını hiç kullanmadık. Bir usule ihtiyacımız var. Bugüne kadar masalara biz usulü önceden belirlemeden oturduk… Esasla, usulü ayırmamın bir sebebi var. Maça çıkmadan önce kurallar belli olur. Usulsüz, kuralsız maçları çok oynadık. Ben 'usul bitmeden esas tartışmasına girmeyeceğim' diyorum. Maça çıkmayı en çok isteyen benim. Esası konuşmaya başladığınız anda usulü kaybettiniz demektir. Kurallar olmadan esasa geçmek doğru değil."

Erhürman son olarak, 2 Şubat'ta görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceği bir basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Lideri Erhürman: Görüşme Yararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:51:30. #7.11#
SON DAKİKA: KKTC Lideri Erhürman: Görüşme Yararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.