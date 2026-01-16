KKTC'nin Ekonomik Hedefleri Vurgulandı - Son Dakika
KKTC'nin Ekonomik Hedefleri Vurgulandı

16.01.2026 20:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin ekonomik bağımsızlığı için önemli adımların altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC'nin kendi imkanlarıyla büyüyen, küresel şartlara uyum sağlayabilen ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapıya kavuşması ortak kader anlayışımızın ve milli davamızın ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Girne kentinde KKTC Ekonomik Örgütler Platformu Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, platform üyeleriyle bir araya geldi. Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in başkanlık ettiği toplantıda, KKTC'nin ekonomik kalkınmasına yönelik atılan adımlar ve geleceğe dönük planlamalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, genel politikaların şekillendirilmesinde ve sektörel projelerin geliştirilmesinde istişareye verdikleri önemi vurgulayarak, "Ortak aklı çok önemli görüyoruz. Her fırsatta bunu yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, bu tür istişarelerin ekonominin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

KKTC'nin ekonomik bağımsızlık hedefleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklerin arttığına dikkat çekerek, jeopolitik gerilimlerin etkilerinin de hissedildiği bir dönemde olduklarını ifade etti. Bu şartlarda ekonomi politikalarının daha da önem kazandığını belirten Yılmaz ayrıca, KKTC'nin siyasi egemenliğinin ve ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesinin Türkiye için bir stratejik sorumluluk olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "KKTC'nin kendi imkanlarıyla büyüyen, küresel şartlara uyum sağlayabilen ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapıya kavuşması ortak kader anlayışımızın ve milli davamızın ayrılmaz bir parçasıdır" diyerek, KKTC'nin ekonomik bağımsızlık hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini belirtti.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması

Yılmaz, 2025 yılında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na değinerek, 21 milyar dolarlık büyüklüğe sahip bu anlaşmanın, bugüne kadar yapılmış en geniş ve en yüksek gerçekleşme oranına sahip işbirliği olduğunu hatırlattı. Bu çerçevede pek çok alanda projeler gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "Eğitimden sağlığa, tarıma ve dijitalleşmeye kadar birçok alanda projeler yaptık" dedi.

Kamu ve özel sektör yatırımlarının önemi

Yılmaz, bir ülkenin sadece kamu yatırımlarıyla kalkınamayacağını vurgulayarak, özel sektör yatırımlarının da aynı derecede önemli olduğuna değindi. "Kamu neye yoğunlaşacak? Özel sektörün yapamadığı işlere. Altyapı projelerine, eğitime, temel hizmetlere özel sektör ise istihdam üreten, ihracat getirecek projelere yoğunlaşacak" açıklamasını yaptı.

Kadınlar ve gençler için teknolojik girişimcilik desteği

Teknoloji tabanlı bir ekonomiye doğru gidildiğini belirten Yılmaz, kadınlar ve gençlerin girişimcilik konusunda en öncelikli kesimler olduğunu ifade etti. Yılmaz, genç nüfusun dijitalleşme ve teknolojik gelişmelere olan ilgisini ön plana çıkararak, "Gençlerimizin bu işlere ne kadar meraklı olduğunu Teknofest etkinliğinde gördük" dedi.

Yılmaz ayrıca, KKTC'nin bilim, teknoloji ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Doğu Akdeniz'de parlayan bir yıldız olmak istiyoruz. Eğitim, sağlık, teknoloji altyapısıyla, üniversitelerimizle, ARGE merkezlerimizle, bilişim vadilerimizle burada bilim ve teknoloji merkezi olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

E-Devlet ve yatırım ortamı geliştirmeleri

E-Devlet uygulamalarının KKTC'deki kamu hizmetlerini daha verimli hale getirdiğini belirten Yılmaz, bürokrasinin sadeleştirilmesinin iş dünyasına büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Yılmaz ayrıca, KKTC'deki yatırım ortamının iyileştirilmesi için dünya çapında kullanılan ölçütlerle değerlendirilmesinin faydalı olacağına değindi.

Aynı zamanda KKTC'nin turizm sektörünün önemine de dikkat çeken Yılmaz, geçen yıl yapılan "Ada Kıbrıs" programıyla KKTC'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağladıklarını belirtterek, "Turizm sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda bir ülkenin dünyaya açılan kapısıdır" dedi.

Eğitim alanında YÖK-YÖDAK işbirliği

KKTC'nin yükseköğretim alanındaki gelişmelerine de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son yıllarda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasında güçlü bağlar kurduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kurumsal yapıyı güçlendirerek, eğitimde daha kaliteli bir altyapı oluşturduk" ifadelerini sözlerine ekledi.

İhracat ve yatırım hedefleri

KKTC'nin Türkiye ile ticaret hacminin 2.8 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, KKTC'den Türkiye'ye yapılan ihracatın artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye ve KKTC ekonomileri birbirini tamamlayıcı olmalı" ifadelerini kullandı. Yılmaz, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması gerektiğinin altını çizdi. Tarım ve hayvancılığın da stratejik sektörler olduğunu belirten Yılmaz, bu alanlara verdikleri desteği vurgulayarak, "Narenciye sektörümüze hizmet edecek modern bir soğuk hava deposu yapıyoruz" açıklamasını yaptı. Yılmaz, üreticilerin yanlarında olduklarını kaydetti.

Gümrüklerde modernleşme çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, gümrüklerin donanım ve lojistik kapasitesinin güçlendirildiğini aktararak, bu alandaki gelişmelerin iş dünyası için faydalı olacağını söyledi.

Toplantının sonunda Yılmaz, tüm katılımcılardan fikir ve öneriler beklediklerini belirterek, "Ünal Bey'in başbakanlığı, hükümet üyeleriyle kurumlarla istişare, iş dünyasıyla istişare için de hayata geçirdik" dedi. Yılmaz ayrıca, kamu projeleri ve özel sektörle ilgili destekleyici adımlar atacaklarını aktardı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

