KKTC ve Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
KKTC ve Azerbaycan İlişkileri Güçleniyor

22.01.2026 11:17
Büyükelçi Turganer, KKTC-Azerbaycan ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan'la diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm ve bütün alanlardaki ilişkilerini daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Turganer, AA muhabirine KKTC-Azerbaycan ilişkilerinin mevcut durumunu ve beklentilerini değerlendirdi.

Kardeş ülke Azerbaycan'la ilişkilere çok değer verdiklerini vurgulayan Turganer, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerleyen ve gelişen bir trend içerisinde olmasından ziyadesiyle memnuniyet duyduklarını söyledi.

Turganer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC'ye ve Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin büyük önem taşıdığının altını çizerek, "Devlet başkanlarının desteği ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Devlet başkanlarının bize verdiği ödevler var. Biz de bu istikamet çerçevesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan-KKTC ilişkileri açısından 2025'in çok verimli geçtiğini, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Azerbaycan'da düzenlenen etkinliklerine KKTC'li bakanların katılım sağladığını aktaran Turganer, "Diplomatik, siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, turizm ve bütün alanlardaki ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesini hedefliyoruz. Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifade ettiği gibi, 'Ailemiz Türk dünyasıdır' ve biz bu aileye büyük önem veriyoruz. Türk dünyası ailesinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının buradaki temsilcileri olarak 2026'da da var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. İki kardeş ülkenin ilişkilerinin daha da ilerlemesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Türk Devletleri Teşkilatına büyük önem veriyoruz"

Turganer, ana vatan Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan'ın koşulsuz desteği sayesinde TDT'ye gözlemci üye olduklarını hatırlatarak, "TDT'ye büyük önem veriyoruz. TDT, kendimizi ifade etme ve haklı davamızı bir kez daha Türk dünyasında dile getirmek için önemli platformdur." dedi.

2026'da Azerbaycan'da kültürel faaliyetlere ağırlık vererek Kıbrıs Türk kültürünün burada daha iyi tanınmasını sağlayacaklarını dile getiren Turganer, "Cumhurbaşkanımız Tufan Erhürman'ın resmi davet alarak Azerbaycan'ı ziyaret etmesi beklentilerimiz arasında. Yine KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nın da Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı tarafından davet edilmesi bizim için önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Diplomasi, Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

12:03
