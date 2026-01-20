KKTC'ye Soğuk Hava Deposu Projesi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC ziyareti kapsamında CYPFRUVEX Yönetim Kurulu ile bir araya geldiklerini belirterek, "KKTC'nin ihracat kapasitesini artırmayı yalnızca ticari bir faaliyet değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güzelyurt'ta hayata geçirilecek Soğuk Hava Deposu Projesi; narenciye ve yaş meyve ihracatında ürün kayıplarını azaltacak, üreticimize zamanlama ve fiyat avantajı sağlayacak stratejik bir yatırımdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile CYPFRUVEX Yönetim Kurulu'yla bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında Olgun Amcaoğlu, Özdemir Berova ve Hüseyin Çavuş ile birlikte CYPFRUVEX Yönetim Kurulu ile görüştüklerini kaydederek, "Üretimden ihracata uzanan süreci, sahadaki ihtiyaçları ve atılacak yeni adımları kapsamlı şekilde ele aldık" dedi.

Türkiye'nin, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve dünya ekonomisiyle güçlü bağlar kuran bir yapıya kavuşmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Bolat, "KKTC'nin ihracat kapasitesini artırmayı yalnızca ticari bir faaliyet değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi. Bakan Bolat'ın, paylaşımı şöyle:

"Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güzelyurt'ta hayata geçirilecek Soğuk Hava Deposu Projesi; narenciye ve yaş meyve ihracatında ürün kayıplarını azaltacak, üreticimize zamanlama ve fiyat avantajı sağlayacak stratejik bir yatırımdır. Yeşil enerjiyle çalışacak bu modern tesis, sürdürülebilir üretim vizyonumuzun da somut bir göstergesidir.

İnanıyoruz ki; KKTC ne kadar üretir, ne kadar güçlenirse, Kıbrıs davamız da o denli sağlam bir zemine oturacaktır. Bu topraklarda üretilen tek bir ürünün dahi zayi olmaması için, Kıbrıs Türkü'nün emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmaya yönelik desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve yapıcı katkıları için CYPFRUVEX Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum."