2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon kategorisinde Norveçli Johannes Hoesflot Klaebo, altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun ikinci gününde kayaklı koşu erkekler 10+10 kilometre skiatlon müsabakaları, Tesero Kayaklı Koşu Stadı'nda yapıldı.
Son dünya şampiyonasını 6 altın madalyayla tamamlayan Johannes Hoesflot Klaebo, Milano-Cortina 2026'ya da zaferle başladı. Yarışı 46 dakika 11 saniyeyle rakiplerinin önünde bitiren Norveçli kayakçı, kariyerinin 6. olimpiyat altın madalyasına ulaştı.
Fransız Mathis Desloges, 2 saniye farkla gümüş, Norveçli Martin Loewstroem Nyenget ise liderin 2.1 saniye gerisinde bronz madalya elde etti.
Son Dakika › Spor › Klaebo, Milano-Cortina 2026'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?