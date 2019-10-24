Klarnet ustası Serkan Çağrı Üsküdarlıları mest etti

Üsküdarlılar 'Nev Nefes' konser ve söyleşi etkinliği ile müziğe doydu

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Nev Nefes' konser ve söyleşi etkinliğinde Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ı dinleyen Üsküdarlılar müziğe doydu. Her ay düzenlenecek olan etkinliğin ilk gününe katılım oldukça yoğundu.

Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında etkinliklerine devam eden Üsküdar Belediyesi bu kez daha farklı etkinlikle Üsküdar halkıyla bir araya geldi. Her ay düzenlenecek olan "Nev Nefes" konser ve söyleşi etkinliği Serkan Çağrı'nın sunumuyla Nevmekan Sahil'de bu akşam ilk kez gerçekleşti. Serkan Çağrı'ya etkinlikte şarkıcı Elif Buse Doğan eşlik etti. Oldukça keyifli sahnelerin yaşandığı etkinlikte müzik severler müziğe doydu. Serkan Çağrı klarneti ile Üsküdarlılara müzik ziyafeti yaşatırken, Elif Buse Doğan da en güzel şarkılarını Üsküdarlılar için seslendirdi. Sohbet ve müziğin iç içe olduğu programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Böyle bir etkinlikte yer aldığından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten sanatçı Serkan Çağrı; " Nev Nefes Üsküdar Belediyesinin Kültür ve sanat dalı adında hazırladığımız bir proje, bu yıl ilk kez burada sahne alıp söyleşi yapacağız. Çok heyecanlıyız, Üsküdarlılarla buluşmaktan müzik severleri burada ağırlamaktan oldukça heyecan duyuyoruz. Bu akşam güzel bir söyleşi olacak müziğe dayalı sohbetlerimiz hayata dair yaşadıklarımızı paylaşacağız. ve tabii ki bu akşam sevgili kardeşim Elif Buse Doğan ve piyanosuyla Şevket bizlere eşlik edecek. Güzel bir sezon olacak, harika işler oluyor zaten kültür ve sanat adına. Kültür ve sanat çalışmalarına İstanbul'da böyle bir belediye anlayışı olarak çok köklü ve esaslı olarak yürüten ender bir belediye Üsküdar Belediyesi. İstanbul'a nefes aldırdıklarını düşünüyorum biz de nefes vermeye geldik" diye konuştu.