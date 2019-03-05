Son Dakika Haberleri: Klaus Kinkel 82 Yaşında Öldü

Klaus Kinkel 82 Yaşında Öldü

1 saat önce

ALMANYA'nın eski Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Klaus Kinkel 82 Yaşında Öldü, System.String[]
ALMANYA'nın eski Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, 82 yaşında hayatını kaybetti. Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanlığı da yapan Kinkel'in ölüm haberini FDP'nin Genel Başkanı Christian Lindner duyurdu. Kinkel'in vasiyeti uyarınca defin törenine sadece yakın çevresi katılacak.

BND BAŞKANLIĞI YAPTI

Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra Federal İçişleri Bakanlığı'nda kariyerine başlayan Kinkel, 1979 yılından Alman dış istihbarat kurumu Federal Haberalma Teşkilatı'nın (BND) başkanlığını yapan ilk sivil kökenli siyasetçi oldu.

1982'de Hür Demokrat Parti ve Hıristiyan Birlik Partileri'nden oluşan koalisyon döneminde bakanlık müsteşarı olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı.

DUVAR YIKILINCA ADALET BAKANI OLDU

Almanya'nın birleşmesi için yapılan görüşmelerde yer alan Kinkel, duvarın yıkılması ve Almanya'nın birleşmesiyle 1991'de Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. Dışişleri Bakanı Genscher'in görevi bırakması sonrasında Dışişleri Bakanlığına getirildi. Kinkel 1993 yılında Başbakan Helmut Kohl'un başbakan yardımcılığı görevini üstlenirken, aynı dönemde Hür Demokrat Parti Genel Başkanlığı da yaptı.

PARTİSİ OY KAYBEDİNCE GÖREVİ BIRAKTI

Yerel ve genel seçimlerde partisinin oy kaybının artmasıyla 1995 yılında hiçbir göreve aday olmayacağını açıkladı.1998 yılında Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in seçimlerde galip gelmesiyle Dışişleri Bakanlığı görevi sona erdi. 2002 yılına kadar milletvekili olarak Federal Meclis'te görev yaptı.

Aktif siyaset hayatının sona ermesiyle avukatlığa dönen Kinkel, Alman Telekom Vakfı'nın başkanlığını da yaptı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:55 

Demokrat Parti, Almanya, Güncel
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