Son Dakika Haberleri: Kmü'de Yüksek Lisans Programı Açıldı

Kmü'de Yüksek Lisans Programı Açıldı

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programı açıldı.

Kmü'de Yüksek Lisans Programı Açıldı, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programı açıldı.


KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının kararlaştırıldığını belirtti.


Yeni açılan yüksek lisans programının hayırlı olması temennisinde bulunan Akgül, şunları kaydetti:


"Geniş bir çalışma alanına sahip olan ve yetişmiş eleman ihtiyacının giderek arttığı bir alan olan Yönetim Bilişim Sistemleri programını üniversitemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her geçen gün daha da geliştiğini düşündüğümüzde bilişime olan ihtiyacın da aynı oranda arttığını görmekteyiz. Bu bakımdan yeni açtığımız yüksek lisans programının bu ihtiyaca dönük faydalı bir program olduğunu söyleyebiliriz. KMÜ olarak ihtiyaç görülen bölüm ve programlar ile bilim camiasına hizmet vermeye ve ülkemize yetişmiş elemanlar kazandırmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:41 Kaynak: AA

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Eğitim
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