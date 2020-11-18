KO-MEK'ten İSU'ya etkili iletişim semineri - Son Dakika

KO-MEK'ten İSU'ya etkili iletişim semineri

18.11.2020 12:20
KO-MEK'ten İSU'ya etkili iletişim semineri, System.String[]

MEK Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü personeline "Etkili İletişim Teknikleri" konusunda eğitim verdi.

KO-MEK Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü personeline "Etkili İletişim Teknikleri" konusunda eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, İSU Genel Müdürlüğü personeline "Etkili İletişim Teknikleri" konusunda eğitim verdi. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen seminerde iletişimin doğru kurallar çerçevesinde uygulanması durumunda insanlar arasındaki olası sorunların önemli ölçüde önlenebileceği kaydedildi. İletişim başlığında ele alınan eğitiminde personele, empati kurabilme, iletişimde nezaket kuralları, hoşgörü ile beden dilinin önemi üzerinde bilgi aktarıldı.

KO-MEK Diksiyon ve İletişim eğitmeni tarafından verilen seminer İSU Binası'nda gerçekleştirildi. Eğitimde ilk olarak "iletişim nedir?" sorusu masaya yatırılarak interaktif yöntemle personelin katkısı sağlandı. Alınan cevaplar ışığında iletişimin, duygu, düşünce, bilgi ya da becerilerin başkalarına aktarılması olduğu bilgisi verildi.

İlgiyle takip edilen eğitimde kendini tanımanın önemi üzerinde duruldu. Bu aşamada, personele kişinin güçlü ve zayıf yönlerini tanımasının önemi aktarıldı. Sabırlı olan kişilerin güçlü yönde iletişim kurabildikleri; aksi davranıştaki kişilerin ise öfke kontrolü konusunda sorun yaşadıkları anlatıldı. Empati başlığı ile devam eden seminerde bu kavramın iletişimin en önemli etaplarından biri olduğu kaydedildi. Empatide "Ben" dilinin yardımıyla karşıdaki kişiyi anlamanın ve onunla sağlıklı bir iletişim haline geçmenin kişiye kazandırdıkları örneklerle ifade edildi.

Eğitimde özür dileminin bir erdem olduğu ve doğru yapıldığında iletişimdeki olası birçok yol kazasını önleyebileceği söylendi. Özür dilemenin bu olumlu yanı ile birlikte özür dileyen kişinin zarafetini de ortaya çıkaracağı anlatıldı. Bununla birlikte karşımızdaki insana "hayır" demenin iletişime zarar vermemesi açısından önemli bir yolu olduğu bu yolun da yine nezaket kurallarından geçtiği aktarıldı. "Hayır" derken zarafetin ve ses tonunun önemine vurgu yapılarak, bu unsurların kullanılmasının iletişim sorunlarının önüne geçmekte önemli bir kuvvet olduğu belirtildi.

Eğitimde ayrıca beden dilinin öneminin yanı sıra ilk karşılama sırasındaki izlenimler ele alındı. İlk izlenimde fark etmek ve fark edilmek unsurlarına dikkat çekildi. İletişimin; kelimeler, jestler, mimikler, gözler, eller ve beden duruşu gibi bütünlükten soyutlanamayacağı ifade edildi.

Eğitimin sonunda personelden gelen sorular yanıtlandı. Verilen eğitimin kendileri için önem taşıdığına dikkat çeken İSU personeli, özellikle vatandaşla sürekli ve birebir iletişim halinde olmaları nedeniyle söz konusu eğitimin çalışmalarına katkı sunacağını kaydetti. İSU personeli kardeş kurum KO-MEK tarafından kendilerine verilen "Etkili İletişim Teknikleri" konulu eğitim için teşekkür etti. - KOCAELİ

KO-MEK'ten İSU'ya etkili iletişim semineri
KO-MEK'ten İSU'ya etkili iletişim semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KO-MEK'ten İSU'ya etkili iletişim semineri - Son Dakika


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