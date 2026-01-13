Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Paşadüzü köyünde oturan KOAH hastası 87 yaşındaki H.T'nin aniden rahatsızlanması üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine köye yönlendirilen sağlık ekipleri, karlı yolları paletli ambulansla aşarak hastanın evine ulaştı.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan H.T, Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, bölgede kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aşıyor.
Son Dakika › Güncel › KOAH Hastası Paletli Ambulansla Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?