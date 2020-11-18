KOAH, sinsi ve tehlikeli bir hastalık - Son Dakika

KOAH, sinsi ve tehlikeli bir hastalık

18.11.2020 18:33
KOAH, sinsi ve tehlikeli bir hastalık, System.String[]

Alanya Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Yurdanur Eryılmaz Şahin, halk dilinde 'kronik bronşit', 'müzmin bronşit' gibi adlarla bilinen KOAH'ın, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile nitelenen kronik bir...

Alanya Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Yurdanur Eryılmaz Şahin, halk dilinde 'kronik bronşit', 'müzmin bronşit' gibi adlarla bilinen KOAH'ın, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasına bağlı olarak soluk alıp verme sırasında hava akımının kısıtlanması ile nitelenen kronik bir hastalık olduğunu söyledi. KOAH'ın, tütün dumanı, zararlı gaz ve parçacıklara bağlı havayollarında mikrobik olmayan bir iltihaba bağlı gelişen ilerleyici bir hastalık olduğunu aktaran Şahin, "Bu iltihaplanmaya bağlı olarak havayolları giderek daralırken, akciğer dokusunda ise hava keseciklerinde (alveol) geri dönüşümsüz genişlemeler ve harabiyet ortaya çıkar. KOAH'ta ortaya çıkan değişiklikler, tanıda gecikilirse geri dönüşümsüz ve ilerleyici olduğundan bu hastalığın tanınması ve erken tanı konması büyük önem taşımaktadır. KOAH'lıların ancak onda biri hastalığının farkındadır. KOAH'a ait belirti ve bulgular 50'li yaşlara gelmeden fark edilemeyebilir. Bunun başlıca nedeni hastaların KOAH bulgularının farkında olmaması ya da sıklıkla bunları sigara ile ilişkilendirmesidir. Oysaki, kronik öksürük ve balgam çıkarma aslında hastalığın başladığının ilk göstergeleridir. Bu bulgular çoğu zaman göz ardı edilir, ancak nefes darlığı belirgin hale geldiğinde hasta doktora başvurur. Nefes darlığı ortaya çıktığında ise geç kalınmış olabilir" dedi.

RİSK FAKTÖRÜ SİGARA

KOAH gelişiminin en önemli nedeninin aktif olarak sigara/tütün ürünü kullanmak ya da pasif olarak dumana maruz kalmak olduğunu söyleyen Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, Ayrıca diğer bazı çevresel ve genetik faktörler de hastalık gelişiminde etkilidir. KOAH için bilinen en önemli risk faktörü sigara ya da diğer tütün ürünleri kullanımıdır. İç ortam hava kirliliği (özellikle tandırda ekmek ya da yemek pişirme) az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde KOAH gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Ülkemizde de özellikle kırsal kesimde sigara içmeyen kadınlarda en önemli KOAH nedenidir. Çevresel ya da mesleki olarak çeşitli gaz ve tozlara maruziyet de KOAH gelişimi için önemli risk faktörlerindendir" açıklamasında bulundu.

BELİRTİLER

Uzm. Yurdanur Eryılmaz Şahin, KOAH belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Hastaların bir kısmında başlangıçta sabahları daha belirgin olan öksürük ve balgam çıkarma olabilir. Solunum fonksiyonlarındaki kayıp ilerledikçe nefes darlığı belirgin hale gelir. KOAH'ta oksijen eksikliği ve karbondioksit fazlalığı durumunda sabahları baş ağrısı olabilir. KOAH'lı olguların çoğunluğunda kilo kaybı görülür. Vücut ağırlığı fazla olan KOAH'lılarda ise uyku-apne sendromu ile ilgili bulgular da eşlik edebilir. KOAH'lı hastaları hekime götüren en önemli şikayet nefes darlığıdır. Başlangıçta hızlı yürüme, merdiven çıkma, yokuş yukarı yürüme gibi aktivitelerde ortaya çıkarken hastalık ilerlediğinde akciğer fonksiyon kaybı arttığında istirahat halinde de saptanabilir."

TEDAVİ YÖNTEMİ

Her hastalıkta olduğu gibi önce tanının konulması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yurdanur Eryılmaz Şahin, KOAH'ta tedavi yöntemleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

KOAH'ta tedavi planı, hastalığın derecesi ve eşlik eden hastalıklar ile bireysel yanıtlara göre düzenlenir. Stabil KOAH tedavisi hasta eğitimi temel alınarak ilaç tedavisi ve ilaç dışı yaklaşımlardan oluşmaktadır. Ancak hastalığın her aşamasında önce eğitim gelmektedir. Hasta eğitimi; sigara bıraktırma, KOAH'la ilgili temel bilgiler, ilaçlar, korunma, alevlenmeler, ileri hastalık durumunda yapılması gerekenler, solunum rehabilitasyonu ve egzersiz, yaşam şekli, hastalıkla baş edebilme yöntemlerini içerir. KOAH gelişiminde en büyük etken sigara kullanımıdır. Kişinin, kendisi sigara içmese bile, sigara dumanına maruz kalması (pasif içicilik) da hastalığın gelişmesinde aynı derecede etkilidir. Bugün için akciğer fonksiyon kaybının önlenmesinde en önemli tedavi; sigaranın bırakılmasıdır. Tedavi olarak ayrıca solunum yollarını genişleten ilaçlar, yangıyı azaltan ilaçlar kullanılmaktadır."

KOAH, sinsi ve tehlikeli bir hastalık

Kronik Bronşit, Bronşit, Alanya, KOAH, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin KOAH, sinsi ve tehlikeli bir hastalık - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi         
18:56
İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi         
18:43
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor         
17:52
Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 19:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOAH, sinsi ve tehlikeli bir hastalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei