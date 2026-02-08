Kobane İçin Sınır Kapısı Açılmalı - Son Dakika
Kobane İçin Sınır Kapısı Açılmalı

08.02.2026 20:12
Ankara'da eylem yapan Demokratik Kurumlar Platformu, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.

(ANKARA) - Ankara'da Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması çağrısıyla eylem yapıldı. Platform adına yapılan açıklamada, "İçeride barış diyenlerin açmadığı yaşam koridoru Kobane kentinde insanlık trajedisine yol açıyor. Trajedilerin altına imza atanların barış söylemi ne yazık ki halkların nezdinde aldatma naralarının ötesine geçmiyor" denildi.

Demokratik Kurumlar Platformu, Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Ankara'da Yüksel Caddesi'nde eylem yaptı. Yüksel Caddesi'nde bir araya gelen platform üyeleri "Koridoru aç, kuşatmayı kaldır", "Kobani'de düşene, dövüşene bin selam" sloganları attı. Eylemciler "Rojova vicdandır, direniştir, özgürlüktür. Teslim alınamaz" ve "Rojova kadın devrimini savunuyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Eylemde, Demokratik Kurumlar Platformu adına basın açıklaması yapıldı. Jiyan Bahadır'ın okuduğu açıklamada, Kobane'nin IŞİD barbarlarına karşı insanlığı savunduğu ve karanlığa karşı aydınlığın meşalesi olduğu belirtilri. Kobane kentinin 20 gündür kuşatma altında olduğu belirtilen açıklamada, "Elektrik yok, su yok, gıda yardımı çok sınırlı, ilaç yok, salgın hastalık baş göstermeye başladı ve dünyanın gözleri önünde insanlar soğuk kış günlerinde ölüme terk edilmiş durumda. 5 çocuğun donarak yaşamını yitirdiği kentte büyük bir insani kriz var. Bu krizin aşılamamasının başlıca sebeplerinden bir tanesi ise bölge ülkelerinin tutunduğu politik tavırdır" denildi.

"Eğer bir barış olacaksa sadece Türkiye'de bulunan Kürtlerle değil, bölgede yaşayan bütün halklarla olmalıdır"

Kobane şehir merkezine yaklaşık 5 dakikalık mesafede bulunan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın hala açılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mürşitpınar Sınır Kapısı'nının açılmaması ısrarının sürdürülmesi net bir şekilde insanlık suçudur. Bu suça ortak olanlar zamanında 'Kobane düştü, düşecek' diyerek sevinenlerdir. Bizler bu insanlık suçunu içeride barış, sınır ötesinde imha politikası yürütenleri bir kez daha teşhir ediyoruz. Bilinmelidir ki barış, içeride sadece yasal düzenlemeleri tartışarak yürütülemez. İçeride barış diyenlerin açmadığı yaşam koridoru Kobane kentinde insanlık trajedisine yol açıyor. Trajedilerin altına imza atanların barış söylemi ne yazık ki halkların nezdinde aldatma naralarının ötesine geçmiyor. Eğer bir barış olacaksa sadece Türkiye'de bulunan Kürtlerle değil, bölgede yaşayan bütün halklarla olmalıdır. Kapının açılmaması, çocukların soğuktan donarak ölmesi bir barışı değil, sistematik katliamı çağrıştırıyor. Oysa barış, insanların hiçbir koşulda ölmediği, tartışabildiği, fikirlerini açıklayabildiği bir ortam demektir. Ancak insani taleplerin dahi yerine getirilmediği bir ortam ciddiyetsizliğin daniskasının ortaya koymakla kalmıyor imha siyasetinin devam ettiğini gösteriyor."

"Biz toplanan kanların Kızılay aracılığıyla IŞİD'e gönderildiği günleri unutmadık"

Bir yandan iktidarın politikaları bu şekilde devam ederken diğer yandan kalemşörleri ve medyası saldırılara, dezenformasyonlara ve nefret tohumları ekmeye devam ediyor. Ellerinde sopalarla haritalar önünde duranlar bu durumu zafer olarak keyifle anlatırken, iktidarın sözcülüğünü yapanlar ise dayanışmayı şov olarak nitelendiriyor. Buradan bir kez daha belirtiyoruz; Biz İsrail ile arka planda ekonomik ilişki kuran ama Filistin için televizyonlar karşısına çıkarak yardım şovları yapan başta Galip Ensarioğlu olmak üzere sizleri iyi tanıyoruz. Çıkıp da bize yardımı HTŞ'ye teslim edin diyerek, Kilis'ten yardımı geçirin telkinlerinde bulunarak bize akıl verenler iyi bilsin biz toplanan kanların Kızılay aracılığıyla IŞİD'e gönderildiği günleri unutmadık. Depremde çadır satanları da aynı şekilde hatırlıyoruz. Bu nedenle bize akıl vermek sizin haddinize değil.

"Eğer barış diyorsak o kapı açılacak, yardımlar için insani koridor oluşacak"

Bizler, Kobane kentinde yaşanan insani krizin çözümünün direkt yardımların beş dakika içerisinde ulaşacağı Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılmasında olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Eğer barış diyorsak o kapı açılacak, yardımlar için insani koridor oluşacak ve barış diyenler ölümden yana değil yaşamdan yana pozisyon alınacak. Bu şekilde bizler halklar olarak barışın sağlanamayacağını, ölümle barışın bir arada olamayacağını düşünüyoruz. İktidarı ve her gün demokrasi diyen ortamı samimiyete ve bir an önce Kobane halkı için koridoru açmaya çağırıyoruz. Bir çağrımız da ana muhalefete; çağrı yapmanın değil harekete geçmenin zamanıdır. Tarihi bir dönemden geçiyoruz ya insanlık diyeceğiz ya barbarlığa teslim olacağız."

Kaynak: ANKA

