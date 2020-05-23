Kobe Bryant'ın eşyaları açık artırmayla satıldı! El izine 75 bin dolar

Bu yıl helikopter kazasında hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın eşyaları açık artırmada satıldı.



Efsane basketbolcunun formaları ve el izinin olduğu tablo, rekor fiyatlara alıcı buldu. Bryant'ın eşyalarına toplamda 202 bin 590 dolar ödendi. En yüksek bedel, 75 bin dolarla, Kobe'nin 'Grauman'ın Çin Tiyatrosu'nda bıraktığı el izlerini taşıyan tabloya verildi. Yıldız basketbolcunun 1999-2000 NBA finallerindeki forması 43 bin 750, 2006-2007 sezonu forması 22 bin 400 dolara alıcı buldu. İmzalı ayakkabılar ise 25 bin 600 dolara satıldı.



