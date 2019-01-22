Son Dakika Haberleri: KOBİ’lere destek üreticiyi heyecanlandırdı

KOBİ’lere destek üreticiyi heyecanlandırdı

15 dakika önce

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni kredi imkanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KOBİ’lere destek üreticiyi heyecanlandırdı, System.String[]
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni kredi imkanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05 

Ekonomi
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