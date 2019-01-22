KOBİ’lere destek üreticiyi heyecanlandırdı
15 dakika önce
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni kredi imkanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05
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