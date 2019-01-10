Son Dakika Haberleri: Kocabaş" Protez Bacakla Yeniden Yürüdü

Kocabaş" Protez Bacakla Yeniden Yürüdü

17 dakika önce

Ayağı parçalanan Kocabaş isimli köpek, parçalanan ayağının yerine takılan protezle yeniden yürümeye başladı.

Kocabaş
Ayağı parçalanan Kocabaş isimli köpek, parçalanan ayağının yerine takılan protezle yeniden yürümeye başladı.

Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ilginç bir operasyona imza attı. Yaklaşık 1 ay önce ayağı parçalandığı için yürüme zorluğu çeken Karabaş isimli Kangal cinsi köpek tedavi edilmek üzere fakültenin hayvan hastanesine götürüldü. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde Karabaş'ın arka sol patisinin parçalanıp çürüdüğü, tedavisinin mümkün olmayacağı anlaşıldı. Patinin yerine protez takılabileceği fikri üzerine Sivas'ta 3 boyutlu yazıcılar ile üretim yapan bir firma ile görüşüldü. Firma teknikerleri tarafından köpeğin sağlam ayağının ölçüleri alındı. Alınan ölçüler ile 1 aylık çalışmanın neticesinde oluşturulan protez pati, geçtiğimiz günlerde başarılı bir operasyonla Karabaş'a nakledildi. Karakaş eskisi gibi yürümeye başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Anabilir Dalı Öğretim Üyesi Dr. İlker Şen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 ay önce yürüme ile ilgili problemi olan kocabaş isimli köpek sahibi tarafından kliniğimize getirildi. Yaptığımız muayenelerde sol arka patisinin üstüne basarak yürüdüğünü fark ettik. Patinin de üzerine bastığı için patide büyük bir yara meydana gelmiş ve kemikler dışarı çıkmıştı. Bu yaptığımız munede kemiklerin nekroza olduğu anlaşıldıktan sonra ilgili bacağın uzaklaştırılması kararını aldık. Bu kadar büyük ve sevimli bir köpeği 3 bacaklı olarak sahibine teslim etmek yerine biraz daha çetrefilli bir yol seçtik. Protez tasarlama yoluna gittik. Üç boyutlu yapan bir firma ile görüştük ve fikrimizi onlara ilettik. Onlarda bize yardımcı olabileceklerini söylediler. Modellemesi için firmayı hastanemize davet ettik. Sağlam olan bacaktan modelleme yaptırarak tasarım aşamasına geçtik. Tasarım aşamasını firmamız ile ortak meydana getirdik. Bu noktada tabi çeşitli protez tasarımları tabi var. Tekerlekli yada baston şeklinde olan protez tasarımlar var ama üç boyutlu yazıcıdan sağlam olan taraftan modelleme yapıp hasarlı olan tarafa uygulanarak bu teknoloji ile üretilen bir protez Dünya da daha önce herhangi bir çalışmada yer almamış. Bizde bunu denedik. Bu gün de hastamızı taburcu ediyoruz. Oldukça da başarılı sonuçlar aldık. En azından hayat konforu yerinde" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:39 Kaynak: İHA

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