Son Dakika Haberleri: Kocadan hamile eşine şiddette mahalleli izin vermedi... O anlar kamerada
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Kocadan hamile eşine şiddette mahalleli izin vermedi... O anlar kamerada

1 saat önce

Kocadan hamile eşine şiddette mahalleli izin vermedi.

Kocadan hamile eşine şiddette mahalleli izin vermedi... O anlar kamerada

ADIYAMAN - Adıyaman'da kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla sokak ortasında koşturan 2 çocuk annesi hamile kadının yardımına esnaflar koştu.

Edinilen bilgilere göre, Yavuzselim Mahallesi'nde 2 çocuk annesi olan ve üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenilen S.S. ile kocası F.S. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında eşi F.S'den şiddet gördüğü iddia edilen S.S., elindeki çocuğu ile sokak ortasında koşmaya başladı. Olaya müdahale ederek F.S'yi sakinleştirmeye çalışan esnaflar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, F.S. esnafların ellerinden kurtularak eşini kovalamaya başladı. Bunun üzerine esnaflar da F.S'yi yakalamak için koşuşturdu. Yaşanan olay iş yeri kameralarına de yansıdı. Çocuğuyla birlikte sokak ortasında korkuyla kaçan kadın, bir binanın bahçesine girerek ikamet sakinlerinden yardım istedi. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen F.S., olay yerine gelen polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. Hamile kadına olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. S.S., burada yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocadan hamile eşine şiddette mahalleli izin vermedi... O anlar kamerada

Yavuzselim Mahallesi, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
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