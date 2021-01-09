Son dakika haber! 3 sokak köpeğinin ölü bulunmasına inceleme - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 sokak köpeğinin ölü bulunmasına ilişkin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kayacık Mahallesi'nde 3 köpek ölü olarak bulundu.

Ağızlarında köpük olduğu görülen köpeklerin zehirlendiğini düşünen hayvanseverler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Olayla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Karamürsel Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi sorumlusu Bahar Gökkarakuş, gazetecilere, üzücü bir durumla karşılaştıklarını belirterek, sorumluların bir an önce bulunarak cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Öte yandan Ereğli Mahallesi'nde de önceki gün bir köpeğin silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.