Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti

23.09.2022 22:43

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde rampa aşağıya kayan tır, 7 araca çarparak durabildi. Kazanın ardından cadde trafiğe kapanırken fenalık geçiren tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Fikret K. idaresindeki 41 TV 027 plakalı tır, Duman Bey Sokak üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine aracını durdurup aşağıya inen sürücü, arızayı gidermeye çalıştı. Daha sonra yeniden tıra binen Fikret K., aracını yokuş yukarı geri geri götüremedi. Rampa aşağıya kayan tır, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan 34 ACJ 908 plakalı otomobile ve 22 BE 798 plakalı otomobile çarparak İstasyon Caddesi'ne çıktı. Bu esnada cadde üzerinden iki ayrı istikamette seyir halinde bulunan 35 KA 5724 plakalı otomobil, 61 FC 333 plakalı otomobil, 41 AGV 430 plakalı otomobil ve 09 ADZ 244 plakalı otomobil, duramayarak tıra çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜ FENALIK GEÇİRDİ

Kazanın ardından tır sürücüsü fenalık geçirirken, cadde iki istikamette de trafiğe kapandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, rahatsızlanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tır ve kazaya karışan diğer araçlar yoldan çekildi. Daha sonra cadde kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
500
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
19:37 Mauro Icardi ile eşinin ayrılığında aldatma iddiası! İşte Wanda Nara'nın görüştüğü ünlü rapçi...
19:10 Geride bıraktığımız haftada dolar kazandırırken altın, borsa ve euro kaybettirdi
18:53 Zabıtanın cezasına sinirlenen seyyar satıcı iki çocuğu ve kendisini benzinle yakmak istedi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 22:53:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement